Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında evinde konuk ettiği Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı lacivertlilerde Edin Dzeko açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko, 3-1 kazandıkları Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Maça iyi başlangıç yaptık. İlk yarıda çok iyiydik. Erken gol atmaya çalıştık. Hiç pozisyon vermedik. 2 gol atmak için biraz zaman geçmesi gerekti. Sonra kırmızı kart oldu. İkinci yarıda oynamamız gerekeni oynayamadık ve işlerimiz zorlaştı. Bugün kazanmamız önemliydi. Bugün de bunu yaptık ama hala geliştirmemiz gereken şeyler var."

"İyiyim, kazandık. Kariyerimde kaşımda bu tarz açılmalar yaşadım. Ben iyiyim."

"Zor bir haftaydı bizim için, iki mağlubiyet aldık. Bizim için kazanmak gerçekten çok önemliydi. Özellikle zor zamanlarda... Bugün bunu yaptık, birlikte kazandık."