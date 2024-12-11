Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Derbi mağlubiyetini unutturmak ve ilk 8 yolunda önemli bir adım atmak için sahaya çıkacak olan sarı-lacivertlilerde Fred, sarı kart cezası nedeniyle forma giymeyecek. Bosna Hersek Futbol Federasyonu’ndan Irfan Peljto'nun düdüğüyle başlayacak maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 6. haftada Athletic Bilbao ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de Beşiktaş karşısında tek golle aldığı mağlubiyetin ardından rotasını Avrupa'ya çeviren sarı-lacivertliler, ilk 8 yolunda önemli bir adım atmak ve derbi yenilgisini unutturmak için sahaya çıkacak. Slavia Prag mücadelesinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Fred, karşılaşmada süre almayacak. Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto'nun yöneteceği maçın yayın bilgileri ve 11'leri merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO MAÇI İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Samet, Mert, İsmail, Amrabat, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri.

A. Bilbao: Agirrezabala, Gorosabel, Alvarez, Paredes, Berchiche, Jaureguizar, Galarreta, Inaki Williams, Sancet, Nico Williams, Guruzeta.

FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı 11 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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İLK 8 İÇİN KRİTİK ADIM

Organizasyonda bu yıl ilk kez oynanan lig aşamasında sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puanla 15. sırada bulunuyor. İspanya temsilcisi ise 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı ve averajla 2. sırada yer alıyor. Avrupa Ligi'nde son olarak Elfsborg'u mağlup eden kırmızı-beyazlıların, LaLiga ve Avrupa kupalarında toplamda 11 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Hafta sonu Beşiktaş derbisini kaybeden Fenerbahçe ise ilk kez karşılaşacağı Athletic'i mağlup ederek hem moral bulmak hem de ilk 8 için iddiasını sürdürmek istiyor.

İki ekip 17 Temmuz 2017 tarihinde hazırlık maçında rakip oldu ve müsabaka golsüz tamamlandı.

BILBAO'YA İKİ TÜRK RAKİP

Athletic, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Avrupa Ligi lig aşamasından başladı. İspanya ekibi, ilk maçta Roma ile berabere kalırken; AZ Alkmaar, Slavia Prag, Ludogorets ve Elfsborg'u yenmeyi başardı. Kırmızı-beyazlılar, aynı zamanda bu organizasyonun 7. maçında 22 Ocak Çarşamba günü Beşiktaş'a konuk olacak.

AVRUPA KUPALARINDA 280. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 279 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 111 galibiyet alırken, 58 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. 110 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde ise 398 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 142. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 141 mücadelede 62 galibiyet, 35 beraberlik ve 44 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 198 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 178 gol gördü.

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İSPANYA TAKIMLARI İLE 12. RANDEVU

Fenerbahçe, bugüne kadar İspanya ekipleriyle 11 müsabakaya çıktı. Real Betis, Real Zaragoza ve Celta Vigo ile UEFA Kupası'nda eşleşen sarı-lacivertliler, toplam 5 müsabakada da mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, Barcelona ile 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alırken, sahasında 3-0, deplasmanda ise 1-0'lık skorlarla kaybetti. Kanarya, İspanyol takımlarından en fazla Sevilla ile eşleşti. 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde rakibini eleyen Fenerbahçe, adını çeyrek finale yazdırdı. 2022-2023 sezonunda ise Avrupa Ligi son 16 turunda kozlarını paylaşan iki ekip arasında tur atlayan (2-0, 0-1) Sevilla oldu.

LALIGA'DA 4. SIRADA

Athletic Bilbao, İspanya LaLiga'da bu sezon 17 maça çıkarken, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 32 puanla 4. sırada yer alıyor. Bask bölgesi ekibi son 4 maçında sahadan galibiyetle ayrılırken, yenilmezlik serisi de 8 maça yükseldi. Rakip filelere 26 gol gönderen Athletic, kalesinde ise 15 gol gördü. Takımda Ohian Sancet 7 golle ön plana çıkarken, Gorka Guruzeta ve Inaki Williams 4 gollük katkı sağladı.

FRED CEZALI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred, Avrupa Ligi'nde tüm maçlarda forma giyerken, Slavia Prag mücadelesinde gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. 31 yaşındaki futbolcu, Athletic Bilbao karşısında sarı kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak.

IRFAN PELJTO DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Athletic arasında oynanacak müsabakada Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto düdük çalacak. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda İtalyan Marco Di Bello oturacak. AVAR'da ise Michael Fabbri yer alacak.

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FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

UEFA Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, 8 puan ile Avrupa'da 15. sırada yer alıyor. Athletic Bilbao maçı öncesini hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertliler, kalan 3 maçın ardından Avrupa Ligi macerasına devam etmeyi amaçlıyor. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü nasıl?

11 Aralık Çarşamba: Fenerbahçe - Athletic Bilbao

23 Ocak Perşembe: Fenerbahçe - Olympique Lyon

30 Ocak Perşembe: FC Midtjylland - Fenerbahçe