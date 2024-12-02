Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Bu mücadele ardından sarı-lacivertli ekipte 1 gol kaydeden Oğuz Aydın açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.

Bu mücadele ardından sarı-lacivertli ekipte 1 gol kaydeden Oğuz Aydın açıklamalarda bulundu

İŞTE OĞUZ'UN SÖZLERİ:

Açıkçası çok mutluyum. Takım olarak çok mutluyuz öncelikle. Müthiş bir performans sergiledik. İlk yarı zorlandık ama ikinci yarı karakter koyup buradan galibiyetle ayrıldık.

Mourinho bana her zaman 'adım adım' dedi, gelen şansı bekliyordum, değerlendirdiğimi düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum.