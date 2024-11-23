Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oldu. Karşılaşmada şov yaparak goller kaydeden Oğuz Aydın ilkleri yaşadı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Bu mücadelede goller kaydeden Oğuz Aydın ilkleri yaşadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Oğuz Aydın'a Kayserispor karşısında ilk 11'de forma verdi. Oğuz, Kayserispor maçıyla birlikte bu sezon ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de yer aldı.

24 yaşındaki futbolcu, ilk kez ilk 11'de başladığı mücadelede 15. dakikada ağları havalandırdı ve takımının ikinci golünü attı. Oğuz Aydın, 26'da ise kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı.