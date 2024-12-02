Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.

Bu mücadele ardından sarı-lacivertli ekipte 1 gol kaydeden Edin Dzeko açıklamalarda bulundu.

İŞTE DZEKO'NUN SÖZLERİ:

Kazanınca aslında herkes 3 puanı görür, en önemlisi budur. Genel olarak konuşacak olursak performansımızdan mutlu olmamalıyız. İlk 15 dakika çok iyiydik, gol bulduk, başka bir gol daha atabilirdik. Sonra negatif anlamda başka bir görüntüye döndük. Böyle olunca 1-1 oldu, rakip oyuncular yerde yatıyor, zaman geçiriyor ve işler zorlaşıyor. Kazandık ama geliştirmemiz gereken noktaları geliştirmeliyiz.