"Bu akşamı farklı değerlendirme yapmak gerekir"
Türkiye ülke puanında kaçıncı kaçıncı sırada? İşte son durum...
💥 Süper loto sonuçları! (7 Kasım)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
"Bu akşamı farklı değerlendirme yapmak gerekir" "Bu akşamı farklı değerlendirme yapmak gerekir" 01:33
Osimhen'dan G.Saraylıları sevindiren açıklama! Osimhen'dan G.Saraylıları sevindiren açıklama! 00:20
Icardi stadyumdan böyle ayrıldı! İşte son hali... Icardi stadyumdan böyle ayrıldı! İşte son hali... 23:56
Buruk'tan Mourinho'ya gönderme! Buruk'tan Mourinho'ya gönderme! 23:36
Galatasaray'da Victor Osimhen'den ayrılık açıklaması! "Ocakta..." Galatasaray'da Victor Osimhen'den ayrılık açıklaması! "Ocakta..." 23:32
Yunus Akgün: 6-7 tane atabilirdik Yunus Akgün: 6-7 tane atabilirdik 23:30
Daha Eski
Kaan:Tottenham'dan daha iyi oynadık! Kaan:Tottenham'dan daha iyi oynadık! 23:27
Galatasaray'dan Icardi açıklaması! "Dizinde..." Galatasaray'dan Icardi açıklaması! "Dizinde..." 23:19
Zeki Murat Göle: AZ Alkmaar bayağı bozuluyor Zeki Murat Göle: AZ Alkmaar bayağı bozuluyor 23:00
G.Saray Tottenham'ı devirdi! G.Saray Tottenham'ı devirdi! 22:44
Galatasaray'a sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi Galatasaray'a sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 22:29
PFDK cezaları açıkladı! Mourinho... PFDK cezaları açıkladı! Mourinho... 21:33