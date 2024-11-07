UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Fenerbahçe, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.
Bu mücadele sonrasında sarı-lacivertli ekipte Futbol Antrenörü Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu.
İŞTE GÖLE'NİN SÖZLERİ:
Bizim açımızdan futbola dair konuşacak çok bir şey yok. Dönünce detaylı değerlendirmeleri yapacağız. Önümüzde bir Sivasspor maçı var, ona odaklanmak zorundayız.
Maçtan önce penaltı atacak oyuncular belirleniyor. Hatta 2-3 seçenek olabiliyor. O an oyun içinde kendini iyi hisseden, belki kullanma isteği olan bir oyuncu kendi aralarında konuştuktan sonra kullanabiliyor.
"Ligde 10 maçın 6'sında gol yemeyen Fenerbahçe maç var ama Avrupa'daki 8 maçın tamamında gol yedi. Bu konu nasıl açıklanabilir?"
Zeki Murat Göle: Gol yeme açısından değil konsantrasyon açısından Avrupa maçları daha yüksek konsantrasyonlu geçiyor. Bu akşamı farklı değerlendirme yapmak gerekir. Dönünce ekip olarak yapacağız.