Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle: Bu akşamı farklı değerlendirme yapmak gerekir!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu. Bu mücadele sonrasında sarı-lacivertli ekipte Futbol Antrenörü Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Fenerbahçe, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Bu mücadele sonrasında sarı-lacivertli ekipte Futbol Antrenörü Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÖLE'NİN SÖZLERİ:

Bizim açımızdan futbola dair konuşacak çok bir şey yok. Dönünce detaylı değerlendirmeleri yapacağız. Önümüzde bir Sivasspor maçı var, ona odaklanmak zorundayız.

Maçtan önce penaltı atacak oyuncular belirleniyor. Hatta 2-3 seçenek olabiliyor. O an oyun içinde kendini iyi hisseden, belki kullanma isteği olan bir oyuncu kendi aralarında konuştuktan sonra kullanabiliyor.

"Ligde 10 maçın 6'sında gol yemeyen Fenerbahçe maç var ama Avrupa'daki 8 maçın tamamında gol yedi. Bu konu nasıl açıklanabilir?"

Zeki Murat Göle: Gol yeme açısından değil konsantrasyon açısından Avrupa maçları daha yüksek konsantrasyonlu geçiyor. Bu akşamı farklı değerlendirme yapmak gerekir. Dönünce ekip olarak yapacağız.