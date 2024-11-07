Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile oldukça kritik bir karşılaşmaya çıktı.
Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve iki takım soyunma odasına 0-0'lık golsüz beraberlikle gitti.
İkinci yarıda Az Alkmaar'dan Daal skoru 1-0'a getiren golü kaydetti.
EN-NESYRI PENALTIYI DEĞERLENDİREMEDİ!
62. dakikada sarı-lacivertlilerde En-Nesyri penaltı vuruşundan yararlanamadı.
En-Nesyri penaltı atışından yararlanamadı. #UEL pic.twitter.com/gXrNNiHDRM— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
Dakikalar 70'i gösterdiğinde En-Nesyri skoru 1-1'e getiren isim oldu.
75. dakikada bu kez AZ Alkmaar'dan Smit takımını tekrardan öne geçirdi. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde ev sahibi takımdan Kasius skoru 3-1'e getirdi.
Kanarya bu sonuçla Hollanda'dan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
Daal'ın attığı golle AZ Alkmaar 1-0 öne geçti. #UEL pic.twitter.com/kJdTfVBlH9— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
GOOOLLL! Youssef En-Nesyri fırsatçılığını konuşturdu! Fenerbahçe beraberliği yakaladı! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/fckiiZzNQt— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
AZ Alkmaar, Smit'in golüyle yeniden öne geçti. #UEL pic.twitter.com/IUL6CdAWYF— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
AZ Alkmaar, skoru 3-1'e getirdi. #UEL pic.twitter.com/tHMm6G5cPR— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024