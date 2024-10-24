UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de İngiliz rakibi Manchester United'ı konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde 2'si sakatlık sebebiyle olmak üzere 6 eksik bulunurken ManU'da ise 6 sakat ve 1 cezalı oyuncu bulunuyor. Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan Kadıköy'de devam ediyor. Fenerbahçe, 3. haftada İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Oosterwolde ile Cengiz Ünder'in yanı sıra Bartuğ Elmaz, Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın ise UEFA listesinde olmadığı için kadroda yer almazken ManU'da ise 6 sakat ve 1 cezalı oyuncu bulunuyor. Avrupa futbolunun ve Fransa'nın ünlü hakemlerinden Clement Turpin'in düdük çalacağı maçın yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Manchester United maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Becao, Mert, Fred, Amrabat, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Manchester United: Onana, Mazraoui, De Ligt, Lisandro, Dalot, Eriksen, Ugarte, Garnacho, Zirkzee, Rashford, Hojlund.

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KADIKÖY'DE HEDEF GALİBİYET

Fenerbahçe, sahasında karşılaşacağı rakibini 8 yıl sonra konuk edecek. Bu organizasyonun ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise Twente ile 1-1 berabere kaldı. Manchester ekibi ise 2 haftada 2 beraberlik yaşadı. İngiliz temsilcisi, sahasında Twente ile 1-1 berabere kalırken, Porto ile deplasmanda 3-3'lük skorla sahadan 1 puanla ayrıldı. Süper Lig'de son olarak Samsunspor'a karşı oynayan ve puan kaybeden Jose Mourinho'nun öğrencileri Avrupa Ligi'nde sahasında yeniden galibiyet hedefliyor.

MANCHESTER UNITED İLE 7. RANDEVU

Fenerbahçe, Manchester United ile tarihinde 7. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte rakibi karşısında 3 galibiyet elde ederken, 3 maçta ise mağlubiyet aldı. İki ekip ilk olarak 1996-1997 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alırken, Fenerbahçe sahasında 2-0 kaybetti, deplasmanda ise 1-0'lık skorla 3 puan aldı. Taraflar 2004-2005 sezonunda yeniden Şampiyonlar Ligi grup aşamasında eşleşti. Old Trafford'da farklı (6-2) kaybeden Fenerbahçe, sahasında da bu kez galibiyete farklı skorla (3-0) uzandı. Sarı-lacivertliler, 2016 yılında ise İngiliz ekibine karşı Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Dirk Advocaat yönetiminde Kadıköy'de 2-1 kazanan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester ekibine deplasmanda mağlup (4-1) oldu.

AVRUPA KUPALARINDA 277. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 276 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 110 galibiyet alırken, 109 maçta da yenilgi yaşadı. 57 müsabakada ise rakipleriyle berabere kaldı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 377 kez havalandırırken, kalesinde ise 393 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 139. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 138 mücadelede 61 galibiyet, 34 beraberlik ve 43 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 194 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 173 gol gördü.

İNGİLİZ TAKIMLARI İLE 20. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, bugüne kadar İngiltere ekipleriyle 19 müsabakaya çıktı. Kanarya, Manchester United'ın yanı sıra Arsenal ile de 6 kez rakip oldu. Kırmızı-beyazlılar ile Kupa Galipleri Kupası, Şampiyonlar Ligi grup aşaması ve elemelerde karşılaşırken, henüz galibiyet alamadı. Rakibine karşı 6 maçta 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. Manchester City ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşılaşan Fenerbahçe, 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında yaşadığı en önemli başarılardan biri olan 2008 Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşamasında Chelsea ile karşılaştı. İstanbul'da rakibini 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, rövanşta 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti. UEFA Kupası'nda Aston Villa ile 2, Newcastle United ile 1 maç yapan sarı-lacivertliler, bu mücadeleleri kaybetti.

PREMIER LİG'DE 12. SIRADA

Manchester United, Premier Lig'de bu sezon 8 maça çıktı. Erik ten Hag'ın öğrencileri 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 7 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü. Ligde son maçında Brentford ile karşılaşan Manchester ekibi 2-1'lik skorla galibiyet elde ederken, 11 puanla 12. sırada yer alıyor.

KANARYA'DA 6 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Bartuğ Elmaz, Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın ise UEFA listesinde olmadığı için kadroda olmayacak.

MOURINHO ESKİ TAKIMINA KARŞI

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, eski takımına karşı mücadele edecek. Deneyimli teknik adam, Temmuz 2016 - Aralık 2018 tarihleri arasında çalıştığı Manchester United'a kariyerinde 5 ayrı takımla da rakip oldu. Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid ve Tottenham'ın başında İngiliz devine karşı toplam 24 maça çıktı. Mourinho bu süreçte 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Mourinho'nun takımları 32 gol atarken, kalesinde 23 gole engel olamadı.

CLEMENT TURPIN DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Manchester United arasında oynanacak müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Jerome Brisard oturacak. AVAR'da ise Jeremie Pignard eşlik edecek.