Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçında Fenerbahçe ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'de 10. hafta maçında Fenerbahçe ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Kazanmamız gerekiyor. Manchester United maçında kazanmak için her şeyi yaptık ve 1 puanla ayrılık. Performansımızdan dolayı mutluyduk ama sonuçtan dolayı mutlu değildik. Aynı oyunu sergilememiz ve mutlaka kazanmamız gerekiyor."

"Öne geçecek miyiz, bunu bilmiyorum. Maçı kazanmak istiyorum. Topa ne kadar sahip olduğumuzu önemsemiyorum, önemsediğim şey maçı kazanmak."