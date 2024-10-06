FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho'nun gözünden düşmüştü! İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip

Son dakika transfer haberi: Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe'nin en çok skor katkısı veren isimlerinden İrfan Can Kahveci, Jose Mourinho'nun gelişi ile birlikte daha az süre almaya başladı. Milli yıldızın içim şimdi ise flaş bir iddia ortaya atıldı. Avrupa devi İrfan Can için ocakta Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2024- 06:40