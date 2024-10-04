FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal sürprizi! Mourinho-Everton haberleri sonrası...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili sürpriz bir haber geldi. İngiliz medyası; Jose Mourinho'nun, Premier Lig takımlarından Everton'ın başına geçebileceğini iddia etti. Ada basınında çıkan bu haberler sonrası sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü İsmail Kartal hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi))

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.10.2024- 15:04