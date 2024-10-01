Fenerbahçe'nin Twente maçı hazırlıklar devam ediyor!

UEFA Avrupa Ligi 2’nci hafta maçında Hollanda temsilcisi Twente ile 3 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.10.2024- 16:20