Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Fenerbahçe'nin Twente maçı hazırlıklar devam ediyor!
UEFA Avrupa Ligi 2’nci hafta maçında Hollanda temsilcisi Twente ile 3 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
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Yayın Tarihi: 01.10.2024- 16:20