Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar flaş hamlelere imza atmak istiyor. Bunun için çalışan Kara Karta, yazın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği o yıldızın peşine düştü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar'ın yaz transfer döneminde de gündemine gelen Sassuolo'nun Fransız yıldızı Armand Laurinte için tekrar harekete geçeceği belirlendi. Kartal'ın devre arasında İtalyan ekibine teklif yapması bekleniyor. Serie B'de forma giymek istemeyen 25 yaşındaki kanat oyuncusunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Takvim'in haberine göre; Çizme ekibinin yıldız futbolcu için 10-15 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği de gelen haberler arasında. Bu sezon 6 maçta forma giyen sol kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asiste imza attı. Sassuolo ile 2027 yılına kadar kontratı bulanan yıldız oyuncuya güncel verilere göre 10 milyon Euro değer biçiliyor. Profesyonel kariyerinde 205 maça çıkan Lauriente 38 gol, 28 asistlik performans sergiledi. Rennes alt yapısından yetişen yetenekli kanat oyuncusu Ağustas 2022'de Lorient'den 10 milyon Euro'ya transfer edildi.

Ayrıca yaz transfer döneminde Armand Laurinte'nin adı birçok kez Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı.