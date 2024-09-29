Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Amrabat, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko

Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Kaluzinski, Townsend, Djenepo, Samudio.