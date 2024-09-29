Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ:

"Taze diyebileceğimiz oyuncular olması gerekliydi. 2 gün önce yoğun ve zor bir maç oynadık, bazı değişiklikler yapmak gerekiyor enerji katabilmek adına. Tadic ve Dzeko'nun tecrübesini, Maximin'in birebir gücünü göz önüne aldım. Maximin, hangi savunmacıya karşı oynarsa oynasın fark etmiyor. Rakipler savunma yaparken böylesine bir oyuncuya sahip olmak önemli.

Aslında oyun kurulumumuz, rakibimize de bağlı. USG'ye bakınca, onlar sahanın her yerinde adam adama baskı yapıyorlardı. Uzun top oynayınca da Burgess daha uzun olduğu için her topu aldı. Amrabat, stoperlerin arasına girince bu sorunu çözdü."