Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Amrabat, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko

Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Kaluzinski, Townsend, Djenepo, Samudio.