Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Amrabat, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko
Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Kaluzinski, Townsend, Djenepo, Samudio.