Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında sahasında Union Saint-Gilloise'yi konuk etti.

Sarı-lacivertliler Belçika ekibini 2-1 mağlup etti. Maç sonunda Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde maç sonunda açıklamalarda bulundu.

OOSTERWOLDE'NİN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

"BUGÜN ÖZGÜVEN KAZANMA GÜNÜYDÜ"

"Bizler açısından galip gelmek ve Avrupa'ya iyi başlamak çok önemliydi. Lig'de son oynadığımız maçta almış olduğumuz kötü bir sonuç vardı. Bugün yeniden özgüven kazanma günüydü, bizlerin burada olduğunu gösterme günüydü. Bunu da yaptığımızı düşünüyorum."