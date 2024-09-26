Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü: Golümü eşime armağan ediyorum!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe evinde ağırladığı Union Saint Gilloise'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin ilk golünü kaydeden Çağlar Söyüncü, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÇAĞLAR'IN SÖZLERİ:

"Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkürler. Zorlu bir hafta sonu yaşatmıştık. Onlara moral vermek istedik, başardığımız için mutluyuz. Onları biraz olsun sevindirdik. Biz hiç yalnız bırakmıyorlar. Bize düşen görev onları hep mutlu etmek. Takım yendiyse hepimiz iyiyiz, yenildiyse kötüyüzdür. Herkese çok teşekkürler. Golümü sevgili eşime armağan ediyorum."