FENERBAHÇE - UNION SAINT GILLOISE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi yolculuğuna Kadıköy'de başlıyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri ilk maçında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamak istiyor. Portekizli çalıştırıcı kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni kazanan tek isim olurken temsilcimizin yeni formattaki ilk maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. İşte Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı yayın bilgileri ve ilk 11'leri...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi yolculuğuna Kadıköy'de başlıyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri ilk maçında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamak istiyor. Portekizli çalıştırıcı kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni kazanan tek isim olurken temsilcimizin yeni formattaki ilk maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. İşte Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı yayın bilgileri ve ilk 11'leri...

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FENERBAHÇE - UNION SAINT GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - UNION SAINT GILLOISE MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Cengiz, En-Nesyri

Union Saint-Gilloise: Moris, Castro-Montes, Burgess, Kevin Mac Allister, Machida, Sadiki, Vanhoutte, Rasmussen, Ivanovic, Niang, Rodriguez

👉FENERBAHÇE - UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI CANLI İZLE👈

KARŞILAŞMAYA FRANSIZ HAKEM

Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise mücadelesini Fransız hakem Benoit Bastien yönetiyor. Benoit Bastien'in yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ile Aurélien Berthomieu yapıyor.

6 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadroda yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Ryan Kent, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz, Union Saint-Gilloise maçının kadrosunda olmayacak.

👉FENERBAHÇE - UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI CANLI İZLE👈

İKİ EKİP GEÇEN SEZON DA RAKİP OLMUŞTU

Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda karşı karşıya gelmişti. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, kendi sahasında 1-0 mağlup olsa da turu geçen taraf olmuştu.

UNION SAINT-GILLOISE LİGİNDE 12'NCİ SIRADA

Union Saint-Gilloise, 8 haftası geride kalan Belçika Ligi'nde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu sonuçların ardından 10 puana ulaşan Union Saint-Gilloise, ligin 12'nci sırasında yer alıyor.

Öte yandan 8 maçta rakip ağlara 7 gol gönderen ekip, kalesinde de 7 gol gördü.

👉FENERBAHÇE - UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI CANLI İZLE👈

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında Union Saint-Gilloise (Belçika), Twente (Hollanda) (D), Manchester United (İngiltere), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Slavia Prag (Çekya) (D), Athletic Bilbao (İspanya), Olimpik Lyon (Fransa) ve Midtjylland (Danimarka) (D) ile karşılaşacak.