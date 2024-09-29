Top çizgiyi geçti mi? İşte Fenerbahçe'nin gol beklediği an

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadelenin 2. dakikasında Szymanski'nin dokunduğu top kaleye yöneldi. Antalyaspor'da Veysel Sarı, topu çizgi üzerinden çıkardı. Sarı-lacivertliler ise pozisyondan gol bekledi. İşte o anlar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.09.2024- 19:14 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024- 19:18