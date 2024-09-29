Top çizgiyi geçti mi? İşte Fenerbahçe'nin gol beklediği an
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadelenin 2. dakikasında Szymanski'nin dokunduğu top kaleye yöneldi. Antalyaspor'da Veysel Sarı, topu çizgi üzerinden çıkardı. Sarı-lacivertliler ise pozisyondan gol bekledi. İşte o anlar... | Fenerbahçe haberleri
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadelenin 2. dakikasında Szymanski'nin dokunduğu top kaleye yöneldi. Antalyaspor'da Veysel Sarı, topu çizgi üzerinden çıkardı. Sarı-lacivertliler ise pozisyondan gol bekledi.