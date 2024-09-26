UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Union Saint-Gilloise ile karşılaştı.
Jose Mourinho'nun öğrencileri Belçika ekibini 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
⚽GOOOLLL! Çağlar Söyüncü'den gol Becao'dan asist! Stoperler iş başında! pic.twitter.com/OnKs2IpjL7— TRT Spor (@trtspor) September 26, 2024
⚽GOOOLLL! Osayi Samuel'in şutunda kaleciden dönen topu Burgess kendi kalesine gönderdi! pic.twitter.com/3UbUhSXcmv
— TRT Spor (@trtspor) September 26, 2024
U.S Gilloise, Sykes'in attığı golle farkı 1'e indirdi. pic.twitter.com/Nnbv7KjQ3T
— TRT Spor (@trtspor) September 26, 2024