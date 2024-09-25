Fenerbahçe'de Galatasaray mağlubiyeti sonrası gözler UEFA Avrupa Ligi'ndeki Union SG maçına çevrildi. 26 Eylül saat 19:45'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi Sofyan Amrabat basınının sorularını yanıtladı. İşte oyuncunun açıklamalarından öne çıkanlar...

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇ, REAKSİYON MAÇI"

Selamün aleyküm. Geldiğim ilk günden itibaren bir aile ortamının içerisine girdiğimi hissediyorum. Herkes tarafından iyi karşılandım. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Atmosfer şu anda iyi. Kendi sahamızda çok önemli büyük bir maçı kaybettik ve büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz ama yarın reaksiyon göstermek zorundayız.

"HAYALİMİZ AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMAK"

Bana göre gerçekten Mourinho ismi, çok büyük bir isim. Onunla çalışmak benim için büyük bir gurur. Çalıştığı her yerde kupa kazanmış. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Her oyuncu bana göre onunla çalışmayı hayal eder. Son maçtan dolayı üzgünüz ama yolumuza devam etmeliyiz. Reaksiyon göstermeye odaklanmamız gerekiyor. Taraftara üzgün olduğumuzu göstermek için fırsat. Elimizden geleni yapıp onları mutlu edebilecek bir sonuç almak istiyoruz. Hayalimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak.