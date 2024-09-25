UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe sahasında Union Saint Gilloise'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Union Saint Gilloise kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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