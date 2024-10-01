Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı basın toplantısı düzenledi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Ilıcalı, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira için, "Havaya kalkan yumrukları, Türk futboluna kalkmıştır." ifadelerini kullandı.
İŞTE ILICALI'NIN SÖZLERİ:
Acun Ilıcalı: Lucas Torreira'nın o sevinç yumrukları, Türk futboluna ve fair-play'e kalkan yumruklar
Geçen sene Galatasaray - Fenerbahçe maçında haksız yere oyuncumuz atılmışken Lucas Torreira, 'Hakemi aldatıp sizin oyuncunuzu attırdım' dercesine Galatasaray tribününe 'İşte bu' diyor. O gün Torreira'nın havaya kalkan yumrukları, Türk futboluna kalkmıştır.