FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail, Szymanski ve Oosterwolde herkesi şaşkına uğrattı! İzlemeye gelmişlerdi ama...
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Bu mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-1 kaybetti. Karşılaşma sonrasında ise flaş bir gerçek ortaya çıktı. Fenerbahçeli futbolculardan İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 24.09.2024- 14:10