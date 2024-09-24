ÜÇ FUTBOLCU DERBİDE İZLENDİ Fenerbahçe'nin uzun süredir takipte olan yıldızları, Galatasaray ile oynanan derbi maçında ilgi odağı oldular. Üç futbolcu, Kadıköy'de canlı şekilde takip edildi.

ATLETICO MADRID VE STUTTGART İSMAİL İÇİN GELDİ Sabah'ta yer alan habere göre Atletico Madrid ve Stuttgart, İsmail Yüksek'i takip etmek için Kadıköy'deydi.