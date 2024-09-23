"Temennimiz F.Bahçe'nin bir an önce toparlanması"
Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi devam ediyor
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (23 Eylül)
YULAFLI HAVUÇLU KEK😋
4
Aspor Keşfet
Son Dakika
Güneş: Kötü bir dönem geçiriyoruz! Güneş: Kötü bir dönem geçiriyoruz! 22:35
Cham: Zamana ihtiyacımız var! Cham: Zamana ihtiyacımız var! 22:30
"Daha fazlasını yapmamız gerekiyor!" "Daha fazlasını yapmamız gerekiyor!" 22:25
"Bugün de kötü oynadık!" "Bugün de kötü oynadık!" 22:22
"Temennimiz F.Bahçe'nin bir an önce toparlanması" "Temennimiz F.Bahçe'nin bir an önce toparlanması" 22:13
Fırtına'nın golü VAR'dan döndü! Fırtına'nın golü VAR'dan döndü! 21:35
Daha Eski
Güneş'ten Savic açıklaması! Güneş'ten Savic açıklaması! 18:43
Hatipoğlu'dan olay Mourinho sözleri! Hatipoğlu'dan olay Mourinho sözleri! 18:41
Gaziantep'te kazanan çıkmadı! Gaziantep'te kazanan çıkmadı! 18:02
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 17:41
Osimhen'e bir dev talip daha! Osimhen'e bir dev talip daha! 16:28
Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi devam ediyor Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi devam ediyor 13:44