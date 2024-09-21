Süper Lig'de 6. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler çekişmeli geçen derbi maçından 3-1 mağlup ayrıldı.
Maçın gollerini Galatasaray adına Livakovic kendi kalesine atarken, Dries Mertens, Gabriel Sara kaydetti. Fenerbahçe'de ise tek gol Edin Dzeko'dan penaltıdan geldi.
"ALİ KOÇ GELECEK HESAP VERECEK"
Dev derbide Fenerbahçe'nin Galatasaray'a sahasında yenilmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar Ülker Stadyumunun etrafında toplandı.
Taraftarlar sonucun ardından başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Taraftarlar tepkilerini, "Ali Koç gelecek hesap verecek, gitmiyoruz, yönetim istifa" şeklinde dile getirdi.