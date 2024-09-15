Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Bu mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jose Mourinho açıklamarda bulundu.
İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ:
Kulüp, transfer döneminde harika bir iş çıkardı. İyi ve çok dengeli bir kadromuz var, her pozisyonda opsiyonlarımız var.
Milli ara kolay geçmedi çünkü çok oyuncumuz takımdan uzak kaldı, 8-9 oyuncumuz kaldı bizimle. Bazı oyuncularımız 2 maçta da 90 dakika oynadı milli arada. Tam kadro olarak sadece birkaç gün çalışabildik.