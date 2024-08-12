Amrabat'tan flaş transfer kararı!
F.Bahçe play-off için Lille karşısında!
Canlı döviz ve altın kuru takibi
💥Süper Loto sonuçları! (11 Ağustos)
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe play-off için Lille karşısında! F.Bahçe play-off için Lille karşısında! 09:12
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! G.Saray'ın eski yıldızı geliyor F.Bahçe'den şaşırtan transfer! G.Saray'ın eski yıldızı geliyor 08:51
O isme çarpıcı eleştiri! "Eski görüntüsünden çok uzak" O isme çarpıcı eleştiri! "Eski görüntüsünden çok uzak" 07:35
Flaş Rafa Silva yorumu! "Top ona geldiğinde..." Flaş Rafa Silva yorumu! "Top ona geldiğinde..." 07:33
Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! "İnanılmaz oynadı" Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! "İnanılmaz oynadı" 06:50
Fırtına'da pazarlıklar kıran kırana! Yeni teklif yapılacak Fırtına'da pazarlıklar kıran kırana! Yeni teklif yapılacak 01:31
Daha Eski
G.Saray için flaş iddia! Listede 2 isim var G.Saray için flaş iddia! Listede 2 isim var 01:25
F.Bahçe'ye Fransız dinamo! Fred'in yerine... F.Bahçe'ye Fransız dinamo! Fred'in yerine... 01:22
Beşiktaş'a sürpriz sol bek önerisi! Bonservisi... Beşiktaş'a sürpriz sol bek önerisi! Bonservisi... 01:12
Cher Ndour İstanbul'a geliyor! Satın alma opsiyonu... Cher Ndour İstanbul'a geliyor! Satın alma opsiyonu... 01:05
Zaha'nın yerine gelecek! Transferde Sanchez detayı Zaha'nın yerine gelecek! Transferde Sanchez detayı 01:00
Paulista'dan sakatlık açıklaması! Paulista'dan sakatlık açıklaması! 00:33
SON DAKİKA