Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Arda Güler'in arkadaşı geliyor
Trendyol Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de gözler yeniden transfer harekatına çevrildi. Orta sahada Fred'in yokluğunu hisseden sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızın yanına takviye yapmayı planlıyor. Yönetim, eski Fenerbahçeli milli yıldız Arda Güler'in takım arkadaşını listeye aldı. İşte Kanarya'nın istediği Real Madrid'li yıldız isim... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 11.08.2024- 09:23