Fenerbahçe'nin yeni orta sahası İtalya'dan! Kanarya'ya gençlik aşısı
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Ön elemeleri geçerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen sarı-lacivertli ekip transferde de gaza bastı. Orta saha hattı için çalışmalarını sürdüren Kanarya, yeni orta sahasını İtalya'da buldu. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki o sürpriz isim...
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Yayın Tarihi: 06.08.2024- 10:25 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024- 10:28