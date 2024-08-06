UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Lille'e 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu ve "Hiçbir şey bitmedi, rövanş maçına odaklanacağız. Biz daha iyi bir takımız." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Lille'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de, İrfan Can Kahveci mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte milli yıldızın o sözleri:

İlk yarıya da iyi başlamıştık aslında. İlk 10 dakika sonrasında rakip daha iyiydi. İkinci yarıda da iyiydik. Hiçbir şey bitmedi, rövanş maçına odaklanacağız. Yedek kulübesinde arkadaşlarıma da söyledim; biz daha iyi bir takımız. İnşallah rövanş maçını da yeneceğimizi düşünüyorum. Gol atacağımı hissediyordum maçtan önce. Geçen sene de çok gol attım ama benim için sonu mutlu bitmedi. İnşallah bu kez mutlu bitiririz.