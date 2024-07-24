Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin genç oyuncusu Emir Ortakaya kiralık olarak takımdan ayrıldı.

Genç oyuncu, Belçika ligi ekibi Westerlo'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Genç oyuncumuz Emir Ortakaya, satın alma opsiyonu ile Belçika 1. lig ekiplerinden Westerlo'ya kiralandı. Anlaşmanın her iki kulüp için de hayırlı olmasını diler, Emir Ortakaya'ya başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz.