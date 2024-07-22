UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Lugano ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho ile Alexander Djiku zorlu mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi.

İşte Mourinho'nun sözleri:

Fenerbahçe'ye gelme kararımdan dolayı mutluyum. Burada geçirdiğim her idmandan mutlu oldum. Herkes bana adapte olabilmek için elinden geleni yapıyor.

Kadro yapılanmasından çok mutluyum. Şu ana kadar 30 idman ve 5 hazırlık maçı yaptık, hepsinden çok mutlu oldum. Herkes elinden geleni yapıyor. Yarın iyi bir başlangıç yapmak hedefimiz. Antrenmanlarımızı bu maçlar için yaptık.

"FUTBOL GÜZEL ZEMİNDE OYNANMALI"

Sentetik çimde oynanmasını ev sahibi ekip tercih etti. Bence her zaman futbol güzel ve yeşil zeminlerde oynamalı, sentetik çimlerde değil. Ancak buna adapte olmak zorundayız. Sezon öncesi yaptığımız maçlarda çok kuru zeminlerde oynadık. Ben takımımın yaptığı çalışmalardan ve elimdeki oyunculardan mutluyum. Adapte olacağız.

DJIKU'NUN AÇIKLAMALARI;

Fenerbahçe büyük bir takım. Büyük takımlarda da büyük oyuncular olur, bu da rekabeti sağlar. Sadece defans oyuncularımız değil bütün oyuncularımız ellerinden geleni yapıyor. Lugano iyi bir takım ve geçen sezonu ikinci sırada bitirdiler. Amacımız bütün maçlarımızı kazanmak. İster içeride oynayalım, ister dışarıda oynayalım kazanmak istiyoruz.