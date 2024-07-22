Fenerbahçe İsviçre'de avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Lugano maçı muhtemel 11'i
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli ekip zorlu mücadeleden istediği skoru alarak rövanş karşılaşmasına avantajlı çıkmanın peşinde. Teknik direktör Jose Mourinho, Lugano karşısında sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. İşte deneyimli çalıştırıcının muhtemel 11'i... | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 22.07.2024- 18:13