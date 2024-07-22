Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda yarın deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe, rakibini elemesi halinde Fransız temsilcisi Lille ile bir sonraki turda karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu kuraları, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirildi. Sarı-lacivertliler, 2'nci Eleme Turu'nda Lugano'yu elemesi halinde 3'üncü Eleme Turu'nda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile mücadele edecek.
Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçları 6-7 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.