Jose Mourinho için transferde 1 numaralı aday! Fenerbahçe'ye 1.95'lik Viking

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, gelecek sezona iddialı girmek istiyor. Sarı-lacivertliler şampiyonluğu tek hedef olarak belirledi. Bunun için birçok oyuncuyu kadrosuna katan Kanarya, orta sahaya da bir takviye yapmak istiyor. Transfer arayışını sürdüren Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun istediği profilde bir oyuncuya kancayı taktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.07.2024- 06:40