Juventus'un Ferdi Kadıoğlu hevesi kursağında kaldı! "Jose Mourinho devreye girdi"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de ve EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'nda gösterdiği performansla transfer söylentileriyle sık sık anılan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor. Son olarak İtalya Serie A devi Juventus Ferdi Kadıoğlu için talip olmuştu. İtalyan ekibinin hevesi kursağında kaldı. İşte Jose Mourinho'nun bu transferdeki kararı...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.07.2024- 19:03