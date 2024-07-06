Admira Wacker - Fenerbahçe maçı CANLI | Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Admira Wacker ile hazırlık maçında karşılaşacak. Jose Moruinho yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Admira ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Admira Wacker - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.07.2024- 11:04 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024- 11:04