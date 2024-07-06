Admira Wacker - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Jose Mourinho önderliğinde başlayan Fenerbahçe, Admira Wacker ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgil tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Admira Wacker - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ADMIRA WACKER - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Admira Wacker - Fenerbahçe maçı 6 Temmuz Cumartesi saat 20:00'de oynanacak. Müsabakanın Fenerbahçe Youtube hesabında yayınlanması bekleniyor.
ADMIRA WACKER FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE
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