Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan tesislerinde gerçekleştirildi. Böylelikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un hangi hafta kimlerle oynayacağı da belli oldu. İşte 4 büyüklerin Süper Lig'deki yeni sezon fikstürü... | Son dakika spor haberleri (BJK FB GS TS spor haberi)

Bu sezon Süper Lig'de 19 takım mücadele edecek. 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ligde ilk yarı 20, 21, 22 ve 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.