İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yeni sezon fikstürü
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan tesislerinde gerçekleştirildi. Böylelikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un hangi hafta kimlerle oynayacağı da belli oldu. İşte 4 büyüklerin Süper Lig'deki yeni sezon fikstürü... | Son dakika spor haberleri (BJK FB GS TS spor haberi)
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yönetim kurulu üyeleri, Süper Lig kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Bu sezon Süper Lig'de 19 takım mücadele edecek. 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ligde ilk yarı 20, 21, 22 ve 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.
İlk haftayı Kayserispor BAY geçecek. Ligde Beşiktaş 3. hafta, Fenerbahçe 8. hafta ve Galatasaray da 11. hafta maç oynamayacak.
BAŞKAN BÜYÜKEKŞİ: 2024-2025 SEZONUNUN HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM
Fikstür çekiminde açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni sezonda da büyük bir heyecan olacak Süper Lig'de 67. sezon perdelerini açacak. 9 Ağustos 2024'te başlayacak, 1 Haziran 2025 tarihinde sonra erecek olan Süper Lig bu sezon 19 takımla oynanacak. Tarihinde ilk kez eleme grubunu lider olarak tamamlayarak Euro 2024'e doğrudan katılma hakkı elde ettik. Avrupa'nın en genç A Milli Takımı ve en değerli takımlardan birisi olduk. A Milli Futbol Takımımız bizlere çok büyük bir heyecan ve gurur yaşattı. Şampiyonada son 8 takım arasına kalarak Türk Futbolu 16 yıldan beri özlemiş olduğu uluslararası seviyede en büyük seviye gelişimini dünyaya ispat etmiş oldu. Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlarımızın yeni ve daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum"
"Kulüpler düzeyinde TFF olarak öncü pek çok adım attık. 2021-2022 sezonunda 250 milyon TL olan Süper Lig sponsorluk gelirlerimizi göreve geldikten sonra 2022-2023 sezonunda 350 milyon TL'ye, 2023-2024 sezonunda ise 750 milyon TL'ye ulaştırdık. Son 1 yılda yüzde 125 oranında sponsorluk gelirlerimizi arttırdık. Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarını yıllık olarak 84.5 milyon Dolar'dan, 182 milyon Dolar'a taşıdık. KDV dahil bu rakam 218 milyon 400 bin Dolar. Kulüplerimize gelir anlamında son 3 yılın en büyük artışını sağlamış olduk. TL olan yayın ihalesini yüzde 50'si TL, yüzde 50'sini Dolar olarak yaptık. Bu anlaşmayla Avrupa'nın 10 büyük liginden biri olan Süper Lig 6. en yüksek yayın gelir hakkında sahip oldu. Biz göreve başladığımızda takımlarımız UEFA sırlamasında 22. sıradaydı, şu anda 9. sırada. Geçen 4 takımla katıldığımız Avrupa kupalarına bu sene 5 takımla katılacak. Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
SÜPER LİG'DE 2023-2024 SEZONUNDA İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:
Sivasspor - Trabzonspor Fenerbahçe - Adana Demirspor Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir Kasımpaşa - Konyaspor Galatasaray - Hatayspor Corendon Alanyaspor - Eyüpspor Antalyaspor - Göztepe Samsunspor - Beşiktaş Bodrum FK - Gaziantep FK
SÜPER LİG'DE BÜYÜK MAÇLARIN PROGRAMI İSE ŞU ŞEKİLDE:
5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş 6. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray 10. hafta: Galatasaray - Beşiktaş 11. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe 15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe 16. hafta: Trabzonspor - Galatasaray
4 BÜYÜKLERİN SEZON FİKSÜRÜ İSE ŞU ŞEKİLDE:
BEŞİKTAŞ:
1. Hafta: Samsunspor – Beşiktaş 2. Hafta: Beşiktaş – Antalyaspor 3. Hafta: Bay 4. Hafta: Beşiktaş – Sivasspor 5. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş 6. Hafta: Beşiktaş - Eyüpspor 7. Hafta: Kayserispor - Beşiktaş 8. Hafta: Gaziantep FK - Beşiktaş 9. Hafta: Beşiktaş - Konyaspor 10. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş 11. Hafta: Beşiktaş – Kasımpaşa 12. Hafta: RAMS Başakşehir - Beşiktaş 13. Hafta: Beşiktaş - Göztepe 14. Hafta: Hatayspor - Beşiktaş 15. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe 16. Hafta: Adana Demirspor - Beşiktaş 17. Hafta: Beşiktaş – Alanyaspor 18. Hafta: Çaykur Rizespor - Beşiktaş 19. Hafta: Beşiktaş – Bodrum FK
1. Hafta: Fenerbahçe - Adana Demirspor 2. Hafta: Göztepe - Fenerbahçe 3. Hafta: Çaykur Rizespor - Fenerbahçe 4. Hafta: Fenerbahçe - Alanyaspor 5. Hafta: Kasımpaşa - Fenerbahçe 6. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray 7. Hafta: Antalyaspor - Fenerbahçe 8. Hafta: BAY 9. Hafta: Samsunspor - Fenerbahçe 10. Hafta: Fenerbahçe - Bodrumspor 11. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe 12. Hafta: Fenerbahçe - Sivasspor 13. Hafta: Kayserispor - Fenerbahçe 14. Hafta: Fenerbahçe - Gaziantep FK 15. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe 16. Hafta: Fenerbahçe - RAMS Başakşehir 17. Hafta: Eyüpspor - Fenerbahçe 18. Hafta: Fenerbahçe - Hatayspor 19. Hafta: Konyaspor - Fenerbahçe
GALATASARAY:
1. Hafta: Galatasaray - Atakaş Hatayspor 2. Hafta: Konyaspor- Galatasaray 3. Hafta: Galatasaray - Gaziantep FK 4. Hafta: Adana Demirspor - Galatasaray 5. Hafta: Galatasaray - Çaykur Rizespor 6. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray 7. Hafta: Galatasaray - Kasımpaşa 8. Hafta: Galatasaray - Alanyaspor 9. Hafta: Antalyaspor - Galatasaray 10. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş 11. Hafta: BAY 12. Hafta: Galatasaray - Samsunspor 13. Hafta: Bodrum FK - Galatasaray 14. Hafta: Galatasaray - Eyüpspor 15. Hafta: Sivasspor - Galatasaray 16. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor 17. Hafta: Kayserispor - Galatasaray 18. Hafta: Galatasaray - Göztepe 19. Hafta: RAMS Başakşehir - Galatasaray