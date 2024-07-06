Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Jose Mourinho önderliğinde başlayan Fenerbahçe, Admira Wacker ile kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgil tüm detaylar araştırılıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Osman Ertuğrul, Osayi Samuel, Becao, Djiku, Oosterwolde, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, Fred, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Edin Dzeko

ADMIRA WACKER - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Admira Wacker - Fenerbahçe maçı 6 Temmuz Cumartesi saat 20:00'de başladı. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.