Haberler Fenerbahçe Haberleri FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'nun yeni golcüsü belli oldu! En pahalı transfer

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'nun yeni golcüsü belli oldu! En pahalı transfer Yeni sezon hazırlıklarının 2. etabı için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, diğer yandan transfer harekatını sürdürüyor. Kadrosuna 2 takviye yapan sarı-lacivertliler 3. transferini açıklamak üzere. Forvet hattının güçlendirilmesini isteyen teknik direktör Jose Mourinho, yeni golcüsüne kavuşuyor. Yönetim, Fenerbahçe tarihinin en pahahlı transferine imza atacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.07.2024- 18:06









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Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin transferde mutlu sona çok yakın olduğu duyuruldu.

CNN Portugal'ın haberi göre; Sarı-lacivertliler, Sevilla forması giyen 27 yaşındaki golcü Youssef En-Nesyri'nin transferi için Sevilla ile anlaşmaya vardı.