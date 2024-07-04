FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'nun yeni golcüsü belli oldu! En pahalı transfer
Yeni sezon hazırlıklarının 2. etabı için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, diğer yandan transfer harekatını sürdürüyor. Kadrosuna 2 takviye yapan sarı-lacivertliler 3. transferini açıklamak üzere. Forvet hattının güçlendirilmesini isteyen teknik direktör Jose Mourinho, yeni golcüsüne kavuşuyor. Yönetim, Fenerbahçe tarihinin en pahahlı transferine imza atacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 04.07.2024- 18:06