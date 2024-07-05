EN AZ 6 YOLCU Bu kapsamda sarı-lacivertliler Krunic, Ryan Kent, Miha Zajc, Omar Fayed, Luan Peres ve Joao Pedro gibi oyunculara takım bulmasını iletti.

HÜCUMDA 3 OYUNCU BİRDEN GİTTİ F.Bahçe'de sözleşmeleri biten Joshua King, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi ile yola devam edilmedi ve bu bölgede büyük bir açık oluştu.