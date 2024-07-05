Fenerbahçe bombaları tek tek patlatacak! Transferde yer yerinden oynayacak
Transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Fenerbahçe, çalışmalarına hız verdi. Levent Mercan'ı renklerine bağlayan ve Çağlar Söyüncü'nün bonservisini alan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun listesi doğrultusunda harekete geçti. İşte F.Bahçe'deki tüm detaylar ve transfer edilmesi planlanan 2 yıldız... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 05.07.2024- 09:45