TRANSFER HABERİ - İspanyollar doğruladı! Fenerbahçe yıldız isme teklif yaptı

Avusturya'da yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer harekatına devam ediyor. Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'na ve Jayden Oosterwolde'ye gelen teklifleri düşünüyor. Yönetim, 2 oyuncunun ayrılığına hazırlıksız yakalanmamak için rotayı İspanya'ya çevirdi. Fenerbahçe, yıldız isme teklif yaptı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2024- 06:40