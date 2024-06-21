Fenerbahçe, Karagümrük forması giyen Levent Mercan'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Levent Mercan'a Fenerbahçe'mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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