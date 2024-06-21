Fenerbahçe, Karagümrük forması giyen Levent Mercan'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Levent Mercan'a Fenerbahçe'mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Bilgilendirme Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır. Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası… pic.twitter.com/4TFD5DBmij— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 21, 2024