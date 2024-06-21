Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer daha! Bu iddia olay yaratır

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, 5. yıldız hedefine ulaşabilmek için transfer çalışmalarına yoğunlaştı. İlk olarak Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi ile prensip anlaşmasına varan Cimbom'un, transferde bir bomba daha patlatmak üzere olduğu öğrenildi. Sarı kırmızılıların, Batshuayi'den sonra Fenerbahçe'de forma giyen flaş bir isim için de devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2024- 10:55