Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertli ekipte 29 yaşındaki futbolcuyla 2025-2026 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
2020-2021 sezonu başında Sivasspor'dan transfer edilen Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda çıktığı 122 maçta 10 gol kaydetti.
Bilgilendirme Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır. Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası… pic.twitter.com/gwhK8mqBL2— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 21, 2024