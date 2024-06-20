TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den dev takas teklifi! Serdar Aziz ve Tiago Çukur'a karşılık...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Takım kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmek isteyen yönetim, transferlerin çoğunu UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda oynanacak olan Lugano maçına yetiştirmek istiyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerden flaş bir atak geldi. Kanarya'nın, o futbolcu için Serdar Aziz ve Tiago Çukur'u önerdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2024- 11:17