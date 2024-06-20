FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'ya yeni yardımcı geliyor! İşte o isim
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul'a gelerek yeni sezon için mesaiye başladı. Mourinho, tatilinin ardından yeniden İstanbul'a geldi ve Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına start verdi. Öte yandan Portekizli teknik direktörün, yardımcı antrenörlük için sürpriz bir ismi ekibine dahil ettiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 20.06.2024- 12:44 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024- 13:06