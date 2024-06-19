Fenerbahçe, Avrupa kupalarına Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundan katılacak. Sarı lacivertlilerin Devler Ligi'ndeki rakibi ise belli oldu. Yapılan kura sonucu Kanarya'nın rakibi İsviçre temsilcisi Lugano oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon şehrindeki Avrupa Futbol Evi'nde yapıldı. Organizasyona bu turda katılacak olan Fenerbahçe, Lugano ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, ilk karşılaşmayı 23 ya da 24 Temmuz'da deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 30 ya da 31 Temmuz'da kendi sahasında oynayacak.